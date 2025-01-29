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Türkiye
AA 29.01.2025 07:34

Uşak'ta yanan aracın içerisinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Uşak'ta yol kenarında otomobil yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, aracın içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Uşak'ta yanan aracın içerisinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yol kenarında bir otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Araç küle döndü

Ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bir kişinin yanmış cesedini buldu.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin plakasının ve cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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