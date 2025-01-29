Drift atan alkollü sürücüye 55 bin 659 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "Geç saatlerde drift yaparak vatandaşları rahatsız etti" paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

Alkollü araç kullanarak maddi hasarlı kazaya karıştığı tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 55 bin 659 lira idari para cezası kesildi.

Hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan ekipler kırmızı ışık ihlali yapan 3 sürücüye de toplam 6 bin 501 lira ceza uyguladı.