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Türkiye
AA 02.10.2023 07:30

Uşak'ta tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Uşak'taki organize sanayi bölgesinde bulunan iki tekstil fabrikasında hasara neden olan yangın, kontrol altına alındı.

Uşak'ta tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı arazözler de yangına müdahale etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı.

İki fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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İtfaiye Uşak Yangın
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