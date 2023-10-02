Kontrolden çıktı, viyadüğün beton ayağına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Beşiktaş yönüne giden S.T'nin kullandığı cip, Kağıthane Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi.

Kazada, araçtaki sürücü S.T ile H.A, C.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.