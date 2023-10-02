Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesinde meydana gelen kazada, Ahmet Özdemir idaresindeki kamyonet, Erzurum-Erzincan kara yolu Tercan ilçesi Mustafabey yolu kavşağı yakınlarında Adem Ö. kontrolündeki tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ahmet Ö. ile yolcular Nezahat Ö. ve 3 yaşındaki Ahmet Eymen Ö. ağır yaralanarak Aşkale ve Tercan Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alından 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.