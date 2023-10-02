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Türkiye
DHA 02.10.2023 06:18

4 metreden terasa düştü, itfaiye vinçle kurtardı

Adana'da iş yerinin penceresinden 4 metre yükseklikten birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D., itfaiye ekibi tarafından kurulan vinç yardımıyla kurtarıldı. Vedat D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 metreden terasa düştü, itfaiye vinçle kurtardı

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde 5 katlı iş merkezinin 2. katında iş yerinde bulunan Vedat D., henüz bilinmeyen nedenle pencereden, 4 metre yükseklikten terasa düştü.

Birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye erleri tarafından sedyeye alınan Vedat D., itfaiye aracının vinciyle aşağı indirilip, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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