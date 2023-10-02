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Türkiye
AA 02.10.2023 06:53

Kocaeli'de sağanak: Yollar göle döndü, 3 araç arıza yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün boyunca kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağış sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı, 2 işçi servisi ile 1 otomobil de arıza yaptı.

Kocaeli'de sağanak: Yollar göle döndü, 3 araç arıza yaptı

İlçede aralıklarla etkili olan sağanağın ardından D-100 kara yolu Eskihisar Feribot Yolu Kavşağını kaplayan su nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenli bölge oluşturarak, araç geçişinin riskli olduğu kavşağı ulaşıma kapattı.

Kavşakta biriken suyun, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerince tahliyesi sonrasında yol ulaşıma açıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücüler zor anlar yaşadı

D-100 kara yolu Gebze Otogarı mevkiinde de tünel içerisinde oluşan su birikintisi nedeniyle 2 işçi servisi ve 1 otomobilde hasar oluştu.

İşçi servisi şoförü Zafer Aktaş, fark etmeden su birikintisine girdiğini ifade ederek, "Tünelin içerisi suyla doluydu. Dizlerimize kadar su vardı. Aracın tamponu zarar gördü, plakalarım kayboldu" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri, su birikintilerinin olduğu yerlerde önlem almaya çalışıyor.

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Kocaeli Yağış Sağanak
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