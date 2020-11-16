Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak’ın Banaz ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gökhan Çınar idaresindeki otomobil, Halıyazı Mahallesi Kavşağı'nda Mehmet Altınkaya'nın kullandığı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki 2 kişi Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz