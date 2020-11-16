Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de zehir taciri 9 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:41
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