Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Şirvan Türk idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 52. kilometresinde İsmail Hacı Bina yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Türk ile yanında bulunan Zekiye Yelda Öztürk, Selman Türk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan 42 yaşındaki Zekiye Yelda Öztürk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Selman Türk'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:16
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