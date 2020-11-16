Şirvan Türk idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 52. kilometresinde İsmail Hacı Bina yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Türk ile yanında bulunan Zekiye Yelda Öztürk, Selman Türk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan 42 yaşındaki Zekiye Yelda Öztürk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Selman Türk'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.