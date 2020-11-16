Son dönemde koronavirüs vakalarındaki yükseliş tedbirleri de artırdı.

İçişleri Bakanlığı geçen hafta vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Kısıtlamaya uymayanlara 900 lira ceza kesiliyor.

Antalya 'sigara yasağına' büyük ölçüde uydu

Antalya'da denetimler artırıldı, uygulama kısa sürede sonuç verdi. Vatandaşlar büyük ölçüde yasağa uyuyor.

Yasak, çevre temizliğine de büyük katkı sağladı.

Sigara yasağına en çok da temizlik işçileri sevindi. Yasak sonrasında yere atılan izmarit oranlarında önemli bir düşüş yaşandı.

Yetkililer, toplumun yasak sonrasındaki çevre duyarlılığından memnun. Ancak bu duyarlılığının salgın sonrasında da devam etmesini temenni ediyorlar.

[Grafik: TRT Haber]

'Yasaklardan sonra da bu alışkanlıklarımız devam etsin'

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, "Bir haftalık süreçte bizim gördüğümüz yüzde 60-70 oranında izmarit sayısında azalma var, bununda cezai önlemlerle olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki yasaklardan sonra da bu alışkanlıklarımız devam etsin. Çevreci bilinçle yolumuza devam edelim" dedi.

Yasakla ilgili denetimler 81 ilin tamamında büyük bir titizlikle önümüzdeki günlerde de devam edecek.