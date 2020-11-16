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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'ın Besni ilçesi Oyratlı köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Adıyaman'da koronavirüs tehdidine karşı tedbirler sürüyor.
Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "İlçemize bağlı Oyratlı Köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında; sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" açıklamalarına yer verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:31
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