Adıyaman'da koronavirüs tehdidine karşı tedbirler sürüyor.

Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "İlçemize bağlı Oyratlı Köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında; sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" açıklamalarına yer verildi.