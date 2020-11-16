Haber Giriş: Kaynak: DHA
Öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci hafif yaralandı.
Üniversite hazırlık kursu için Turgutlu ilçesinden aldığı lise öğrencilerini Manisa'ya getiren Adnan Enaz'ın kullandığı servis minibüsü, Şehzadeler ilçesindeki yeni garaj yakınlarında yoldan çıktı.
Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak duran minibüsteki 8 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin hafif yaralandıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verildi.
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