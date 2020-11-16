Türkiye'de 15 Kasım verilerine göre, 3 bin 223 kişiye daha hastalık tanısı konuldu, hasta sayısı 414 bin 278 oldu.

89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 11 bin 507'ye çıktı.

2 bin 561 kişinin de COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 578 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 26 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 302 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kocaeli'nde COVID-19 tedbirlerine uymayan 358 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1955 iş yeri denetlendi, 20 bin 78 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 27, sosyal mesafe kuralına uymayan 9, maske takmayan 253 ve sigara yasağına uymayan 61 kişi ile tedbirlere uymayan 8 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 1240 minibüs ve otobüs ile 108 şehirlerarası yolcu otobüsü olmak üzere 1348 araç kontrol edildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli de yakalandı.

Bolu'da sigara içen ve maske takmayanlara ceza

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi ile Hükümet ve Anıtpark meydanlarında COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim yaptı.

Sabit noktaların yanı sıra yaya olarak da denetim yapan ekipler, maske takmayan ve sigara içenlere 900 lira idari para cezası uyguladı.

Sigara içtiği esnada polis ekiplerini gördükten sonra elindeki sigarayı söndüren ve uzaklaşmaya çalışan bir kişi, yaktığı sigarayı söndürmek üzere olduğunu söyledi.

Maske takmadıkları ve sigara içtikleri için idari para cezası yazılanlar zaman zaman kendisine ceza yazan ekiplerle tartıştı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Malatya'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market, kuaför ve berber, piknik alanı, pazar yeri, AVM, toplu taşıma, kahvehane, lokanta, spor merkezi, düğün salonu, hamam ve sauna, kasap pazarı, ticari taksi, iş yeri, konaklama tesisi, taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı ile cami ve açık alanları kontrol etti.

Ekipler, 5 kişiye maske takmamaktan, 5 kişiye yasak alanda sigara içmekten, 1 iş yerine de kural ihlalinden cezai işlem uyguladı.

COVID-19 temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 14 kişi de ceza uygulandıktan sonra evlerine gönderildi.

Konya'da 181 kişiye maske ve sosyal mesafeden işlem yapıldı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Umuma açık işyerleri ve çeşitli bölgelerde yapılan kontrollerde 181 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı.

5 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılırken, 4 iş yeri faaliyetten men edildi.

Ordu'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 20 kişi hakkında idari işlem

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Kasım'da kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 20 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, yapılan denetim sırasında yakalanan, farklı suçlardan aranan 49 kişiden 14'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Denizli'de iş yerinde kumar oynayanlara 44 bin 550 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir iş yerine yapılan baskında kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 1125'er liradan toplam 24 bin 750 lira ceza kesildi.

Bu kişilere sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle de 19 bin 800 lira cezai işlem uygulanmasıyla kesilen toplam ceza miktarı 44 bin 550 lira oldu.

Öte yandan kent genelinde 9-15 Kasım haftasında COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında 190 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 171 bin 292 lira cezai işlem uygulandığı da aktarıldı.

Mardin'de COVID-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere para cezası

Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, il genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında Kızıltepe ilçesinde Tepebaşı Mahallesi 624 Sokak'ta bulunan işletme ile İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine düşen ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim yapılan bir işletmenin alınan tedbirlere uymadığı tespit edildi.

Ekipler, işletmede maske kurallarına riayet etmeyen 28 kişiye 900'er lira, 2 iş yeri sahibine ise 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı ve işletmelerin faaliyetlerini durdurdu.