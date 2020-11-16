Haber Giriş: Kaynak: DHA
Motosiklet devrildi, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Balıkesir'de devrilen motosikletin kadın sürücüsü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kameralara böyle yansıdı.
Kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğünün MOBESE kameralarına yansıdı. Kazaların, genellikle sürücülerin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.
Kazalardan birinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrildi. Motosikletin kadın sürücüsü, bu sırada arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Durumu fark eden minibüs sürücüsü manevra yaparken, yerdeki kadın da yuvarlanarak kendisini yolun kenarına attı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:38
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