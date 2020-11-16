Haber Giriş: Kaynak: AA
SOLOTÜRK'ten Formula 1 pilotlarına selam
Milli Savunma Bakanlığı, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix yarışması öncesinde SOLOTÜRK'ün havadaki gösterisine dair görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından SOLOTÜRK'ün havadaki anlarına ait görüntüler paylaştı.
Bakanlığın paylaşımında, "Gökyüzünün şampiyonu #SOLOTÜRK, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix yarışması öncesinde gerçekleştiği gösteri uçuşlarıyla Formula 1’in pilotlarını selamladı" denildi.
Gökyüzünün şampiyonu #SOLOTÜRK, #Formula1 DHL Türkiye Grand Prix yarışması öncesinde gerçekleştiği gösteri uçuşlarıyla Formula 1’in pilotlarını selamladı. @F1#Formula1 #TurkishGP #F1Turkey pic.twitter.com/wQ8JhWm7Av— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020
Etiketler: Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:06
Sıradaki Haber
Denizli'de zehir taciri 9 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz