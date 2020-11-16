Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin açıklarında bir özel teknede 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler Mersin açıklarında bir özel teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, söz konusu teknede yakaladıkları 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
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