Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, ekipler tarafından incelenmesinin ardından imha edildi.
Yayalar ve Budaklar köyleri arasındaki derenin kenarında odun toplayan bir kişi, dere yatağında patlamamış top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf ya da rakama rastlanmayan top mermisi, güvenli bir bölgede imha edildi.
Etiketler: Uşak
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