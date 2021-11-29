Yayalar ve Budaklar köyleri arasındaki derenin kenarında odun toplayan bir kişi, dere yatağında patlamamış top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf ya da rakama rastlanmayan top mermisi, güvenli bir bölgede imha edildi.