Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Danişmentli köyünde fırtına bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçaların elektrik tellerine isabet etmesi sonucu tellerde kopma görülürken, köyde elektrik kesintisi yaşandı. Aynı köyde başka bir evin çatısı da yola düştü, şans eseri yaralanan olmadı.

Yaşanan olay sonrası itfaiye ve enerji kurumu ekiplerine haber verildiği öğrenildi. İlçeye bağlı Aktaş köyünde de 3 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle bahçeye uçtu. Ölen, yaralanan olmadı.

Çatı tamamen yandı

Öte yandan ilçeye bağlı Yalnızçam köyünde Nazım Kaman’a ait 2 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının yaşandığı binaya ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında ölen, yaralanan olmadı. Ekipler soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri teyakkuzda

Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde de 7 katlı bir binanın çatısında bir parça yerinden çıktı. Olayı görenler parçanın tehlike oluşturmasından dolayı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çatıya merdivenle ulaşarak düşme ihtimali olan parçayı güvenle bir şekilde indirdi.

Bu arada aynı cadde üzerinde yer alan başka bir binanın çatısına bağlı sac parçasının da kopmak üzere olduğunu fark eden itfaiye erleri, binanın çatısına merdiven uzatarak düşmek üzere olan sac parçasını emniyetli bir şekilde yere indirdi.

Fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artıracağını açıklayan yetkililer, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.