Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silahlı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan ve tabancaların ateşlendiği kavgada 16 yaşındaki Seymen Dalbastı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güneş Mahallesi Gelincik Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda tabanca da kullanıldı.
2 arkadaşı yaralandı
Kurşunların isabet ettiği Seymen Dalbastı ile yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Seymen Dalbastı, hayatını kaybetti.
Polis, olaya karıştıklarını belirlediği M.G., M.U. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: Kavga Kırklareli
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