Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde yürüttüğü soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Şüphelilerin adresleri ve araçlarında arama yapan jandarma, evraka el koydu.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Etiketler: Kırklareli
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