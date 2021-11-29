Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da narkotik ekiplerince, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 304 şüpheliden 30'u tutuklandı.
Ankara’da narkotik ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 18 kilogram eroin, 11 kilo 800 gram esrar, 3 kilo 100 gram metamfetamin ve 6 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 304 zanlıdan 30'u çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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