Ankara’da narkotik ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 18 kilogram eroin, 11 kilo 800 gram esrar, 3 kilo 100 gram metamfetamin ve 6 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 304 zanlıdan 30'u çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.