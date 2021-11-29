Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 34 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bazı mahallelerdeki 34 ev karantinaya alındı.
Adıyaman 2 doz aşılamada yüzde 71,9 oranıyla sarı kategoride. İllere göre haftalık 100 bin kişide vaka sayısı ise kentte 93,60.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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