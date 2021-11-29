Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bazı mahallelerdeki 34 ev karantinaya alındı.

Adıyaman 2 doz aşılamada yüzde 71,9 oranıyla sarı kategoride. İllere göre haftalık 100 bin kişide vaka sayısı ise kentte 93,60.