Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu'da hastanenin çatısı uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı park halindeki araçların üzerine uçtu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bolu’nun Göynük ilçesinde etkili olan ve saatte yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar sebebiyle Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesinin çatısı uçtu.
Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü park halindeki ambulans ve araçlarda maddi hasar oluştu. Çatının düştüğü alanda insanların bulunmaması olası faciayı önledi.
Çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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