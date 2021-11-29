Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haramidere durağında metrobüs kazası
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine gitmekte olan iki metrobüs, Haramidere durağında çarpıştı.
Zincirlikuyu yönüne seyreden metrobüs, Haramidere durağında yolcu indiren öndeki metrobüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle arkadaki metrobüsün ön camları, öndeki aracın ise arka camları kırıldı.
Kazada yaralanan olmazken metrobüs durağında bir süre yoğunluk oluştu.
Kaza yapan araçlar yoldan çekildikten sonra hattaki yoğunluk normale döndü.
Etiketler: İstanbul Ulaşım Trafik Kazası
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