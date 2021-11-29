Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da öğleden sonra hızını artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Boğazı saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.
Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
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