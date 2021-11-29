Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinde başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluştu.

Fırtına Esenyurt ve Sultangazi'de can aldı

Esenyurt'ta bir binanın çatısı yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğunun üzerine düştü. Anne Şanver, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde de çatıdan düşen parçaların isabet ettiği bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Can kaybı 4'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:

"Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 Ambulansı, 3 adet UMKE Timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."

Beylikdüzü'nde dış cephe koptu

Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.

Sultangazi'de 5 araç hasar gördü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Lodos Başakşehir'de de etkisini gösterdi

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde yine şiddetli lodos nedeniyle bina ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Tufan Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Uçuşan çatı parçaları çevreye dağıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin çatı parçalarını güvenlik şekilde sökülmesi için çalışmaları sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Oluşan kazalarda 9 kişi de yaralandı.

Elektrik trafosunda patlama

İstanbul Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda patlama yaşandı. Millet Bahçesi'nde ki şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi. Elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda kaynak yapılmış parça uçtu

Beyoğlu'nda fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu. Binada bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçan çatı parçasıyla birlikte yaralanan kimse olmazken, parça itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çatalca'da saat kulesi devrildi

Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Lodos etkisiyle 2 tır, 1 kamyonet devrildi

Çatalça Büyükçekmece istikameti, Tem Bağlantı Yolu’nda ise seyir halinde bulunan 2 tır ve 1 kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda da kuvvetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.

Halkalı'da vinç devrildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Halkalı'da da bir inşaat şantiyesinde vinç devrildi.

Motosikletlilerin köprüde zor anları

Kuvvetli lodos özellikle motosiklet sürücülerini zorladı. Kimi motosiklet sürücüleri metrobüs ve otobüsleri kendilerine siper ederek ilerlemeye çalışırken kimileri ise hız düşürmeyi tercih etti.

Meteorolojiden bu gece ve yarın için uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, etkili olan rüzgarın şiddeti il ve bölgelerde şu şekilde ölçüldü;

Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü’nde 130 km/sa, Arnavutköy’de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere’de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova’da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe’de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos’da 101 km/sa, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı’da 100 km/sa, İzmir Karaburun’da 99 km/sa, Konak’ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir.

