Türkiye genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

THY fırtına nedeniyle İstanbul'da hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandığını duyurdu.

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 29, 2021

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Üstün açıklamasında, "Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" bilgisini verdi.

6 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 uçağı, başka havalimanlarına (Divert) gönderildi.

THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir'den İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya-İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.