Ceza İnfaz Kurumlarında alınan COVİD-19 tedbirleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi, 1 Aralık'ta başlayacak açık görüşlerin nasıl yapılacağına ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, açık görüşlerde ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak, ayrıca açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocukları ile yapılmasına izin verilecek. Yenilenen COVİD-19 tedbirleri kapsamında görüş yapacak tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek.

Görüş için belirlenen kurallar şu şekilde:

- Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve önlemler alınacak.

- Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.

- Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.

- Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.

- 6 ila 12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek.

- COVİD-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek.

- Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.

- Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.

- İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.

- Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenmesi sağlanacak.

- Ayrıca, ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personel, önlük, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması, görüş alanına getirilen hükümlü ve tutuklulara refakat eden personelin de aynı koruyucu ekipmanı kullanması sağlanacak.

- Görüş alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılması hususuna dikkat edilecek ve belirtilen tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, yeterli kadar personel bulundurulacak.

Bakan Gül TBMM'de açıklamıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, COVİD-19 salgını nedeniyle cezaevinde ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını kamuoyuna duyurmuştu.