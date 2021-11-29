İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan baskınlarda toplam 334 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonlarda yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 305'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 29'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.