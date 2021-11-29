Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te zehir taciri 29 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 334 şüpheliden 29'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.
Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan baskınlarda toplam 334 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonlarda yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 305'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 29'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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