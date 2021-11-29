Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenilen bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 180 bidon halinde toplam 900 litre etil alkol bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.