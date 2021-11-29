Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de durdurulan kamyondan 900 litre etil alkol çıktı
[Fotoğraf: AA]
Sahte içki üretimine yönelik operasyonlar kapsamında Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada 900 litre etil alkol ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenilen bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, 180 bidon halinde toplam 900 litre etil alkol bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte İçki Mersin
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