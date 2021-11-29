Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dış mekan süs bitkisi üretiminde Türkiye'de ilk sırada bulunan Sakarya, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle A1 kategorisinde Expo 2029'a aday oldu.

Uluslararası Bahçecilik Bitkileri Federasyonunun dünyanın farklı şehirlerinde 5 yılda bir düzenlediği organizasyon, bu alandaki en geniş katılımlı etkinliklerden biri olmasıyla önem taşıyor. 6 ay sürecek organizasyona, 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesi tahmin ediliyor.

Sakarya Nehri'nin kenarına inşa edilecek Expo 2029 Sakarya Proje Uygulama alanı, yeni çevreci yaşam ve rekreasyon merkezi olacağı ve alana 86 tür ve 255 çeşit olmak üzere 29 bin ağaç grubu bitki ile 54 tür ve 107 çeşitten oluşan 80 bin çalı grubu bitki dikileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, doğal güzellikleri ve yatırımlarıyla cazibe merkezine dönüşen Sakarya'nın Expo 2029 için en güçlü aday olduğunu belirterek,

"Sakarya Nehri'nin kenarına inşa edeceğimiz Expo 2029 Sakarya Proje Uygulama alanı, yeni çevreci yaşam ve rekreasyon merkezi olacak. Proje tamamlandığında burada 86 tür ve 255 çeşit olmak üzere 29 bin ağaç grubu bitki ile 54 tür ve 107 çeşitten oluşan 80 bin çalı grubu bitki dikeceğiz" dedi.