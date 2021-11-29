Narkotik birimleri tarafından son 7 günde 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

4 bin 55 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 292 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 280 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetamin, 65 kilogram skunk, 26 kilogram bonzai, 457 kök kenevir bitkisi, 19 bin sentetik ecza, 8 bin uyuşturucu hap ve 23 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 45 tabanca/tüfek ve 82 bin 270 lira ele geçirildi.