Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
76 ilde zehir tacirlerine operasyon: 4 bin 55 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Narkotik birimlerince Türkiye genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 4 bin 55 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik birimleri tarafından son 7 günde 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
4 bin 55 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 292 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 280 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetamin, 65 kilogram skunk, 26 kilogram bonzai, 457 kök kenevir bitkisi, 19 bin sentetik ecza, 8 bin uyuşturucu hap ve 23 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 45 tabanca/tüfek ve 82 bin 270 lira ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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