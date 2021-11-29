Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine 4 kişi yaralandı.

Ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.