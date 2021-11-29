Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine 4 kişi yaralandı.
Ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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