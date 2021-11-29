Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kanyona düşen kadın kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, doğa yürüyüşü sırasında metrelerce yüksekten kanyona düşen kadın yaralı kurtarıldı.
Çınar'ın Aşağı Konak Mahallesindeki Karasu Çayı mevkiinde doğa yürüyüşü yapan gruptan 54 yaşındaki bir kadın, yaklaşık 35 metre yüksekten kanyona düştü.
Gruptakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler kadının düştüğü noktada hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kurulan halat sistemiyle kadının bulunduğu yere ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Sedyeye alınan kadın, ekiplerin gözetiminde yine halat sistemi ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: AFAD Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı UMKE
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