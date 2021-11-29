Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de parmaklığa sıkışan köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, bir okulun bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin’in Gülnar ilçesinde, bir okulun bahçesindeki demir parmaklıkların arasına bir köpeğin sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri parmaklıkları genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Etiketler: İtfaiye Mersin Sokak Hayvanları
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