İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine S.Ç.'nin kullandığı aracı takibe aldı.

İlçe girişindeki uygulama noktasında polisin ikazına uymayan sürücü, aracıyla F.A.'nın hafif ticari araca çarparak, devrildi.

Kazada F.A. ile polisten kaçan araçtaki S.Ç., ve E.T. hafif yaralandı. Polis, araç ve içinde bulunan kişiler üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu bulundu.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Polisin, daha önce şüphelilerle bağlantılı kişilere yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.