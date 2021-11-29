Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 178. Sokak'ta bir apartmanın 6. katında yaşayan lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ç.G., odasındaki pencereden beton zemine düştü.

Sabah işe gitmek için kalkan baba Haydar G, çocuğunun odasında olmadığını ve pencerenin açık olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ç.G. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.