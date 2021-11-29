Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince istihbarat doğrultusunda Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.
İş yerinde arama yapan ekipler, 140 kilogram gümrük kaçağı tütün, 4 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Haberler
- 16:28
- 16:25
- 16:31
- 16:20
- 16:27
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz