Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı
[Fotoğraf: AA]
Muğla’da, saatte 55 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgâr ve uçurtma sörfü keyfi yaşadı.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Muğla’nın Marmaris ilçesinde, hızı saatte 55 kilometreyi bulan keşişlemede, adrenalin tutkunları rüzgâr ve uçurtma sörfü yaptı.
Dalgalar arasında rüzgâr ve uçurtma sörfüyle çeşitli hareketler sergileyen sörfçüler, renkli görüntüler oluşturdu.
Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izlediler.
Etiketler: Muğla
Son Haberler
- 16:20
- 16:14
- 16:12
- 16:09
- 16:11
Sıradaki Haber
Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz