Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Muğla’nın Marmaris ilçesinde, hızı saatte 55 kilometreyi bulan keşişlemede, adrenalin tutkunları rüzgâr ve uçurtma sörfü yaptı.

Dalgalar arasında rüzgâr ve uçurtma sörfüyle çeşitli hareketler sergileyen sörfçüler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izlediler.