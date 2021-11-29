Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, 18 yaşındaki Can O. idaresindeki otomobil, Bostaş köyünde yakınlarında, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Can O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 18 yaşındaki Zafer T. ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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