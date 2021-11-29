Samsun istikametinden Tosya yönünde seyir halinde olan sürücü Celal Ç. idaresindeki kamyonet, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalına ters düştü.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü Celal Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alıp incelemelerde bulundu.