Üretilen yerli enzimin yem maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor24 Ekim 2019 Perşembe 17:23 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 18:52
Çukurova Üniversitesinde bilim insanları tarafından yerli gen kaynakları ile üretilen enzim, et ve yumurta üretiminin artırılmasına katkı sağlayacak.
Eklendiği yeme daha fazla enerji sağlıyor, hayvanda sindirimi kolaylaştırıyor.
Türkiye'de ilk kez TÜBİTAK projesi ile üretilen enzim, kanatlı hayvanlarda et ve yumurta üretimini artırıyor. Enzimi benzerlerinden ayıran özelliği, mikroorganizmaların yerli gen kaynaklarından üretilmiş olması.
Çukurova Üniversitesinin tamamen yerli ve GDO'suz ürettiği enzim, kanatlı hayvanlarda et ve yumurta üretimine katkı sağlıyor.
Yem maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor
2013 yılında TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Ödülü'nü alan projenin deneme aşaması tamamlandı. Geliştirilen enzim, Tarım ve Orman Bakanlığının onayından sonra piyasaya sürülecek.
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Arıkan, üreticilerin hedefini şöyle anlattı:
"Üreticilerin temel hedefi, 2 kilogram yem kullanımı karşılığında 1 kilogram et elde etmek. Bizim enzimimizde, Tarım ve Orman Bakanlığının tavuk üretme merkezlerinde yapılan denemelerde 2 kilogram yemden 1,4 kilogram et verimi sağlandı."
Yem maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanan enzim, patent statüsünde tescil edildi.
Haber: Fatma Er
Kamera: Fatih Şenel