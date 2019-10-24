Eklendiği yeme daha fazla enerji sağlıyor, hayvanda sindirimi kolaylaştırıyor.

Türkiye'de ilk kez TÜBİTAK projesi ile üretilen enzim, kanatlı hayvanlarda et ve yumurta üretimini artırıyor. Enzimi benzerlerinden ayıran özelliği, mikroorganizmaların yerli gen kaynaklarından üretilmiş olması.

Çukurova Üniversitesinin tamamen yerli ve GDO'suz ürettiği enzim, kanatlı hayvanlarda et ve yumurta üretimine katkı sağlıyor.

Yem maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor

2013 yılında TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Ödülü'nü alan projenin deneme aşaması tamamlandı. Geliştirilen enzim, Tarım ve Orman Bakanlığının onayından sonra piyasaya sürülecek.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Arıkan, üreticilerin hedefini şöyle anlattı:

"Üreticilerin temel hedefi, 2 kilogram yem kullanımı karşılığında 1 kilogram et elde etmek. Bizim enzimimizde, Tarım ve Orman Bakanlığının tavuk üretme merkezlerinde yapılan denemelerde 2 kilogram yemden 1,4 kilogram et verimi sağlandı."

Yem maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanan enzim, patent statüsünde tescil edildi.

Haber: Fatma Er

Kamera: Fatih Şenel