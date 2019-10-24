Türkiye
Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüş umudu arttı24 Ekim 2019 Perşembe 17:23 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 18:00
Güvenli bölge ve yaşanan gelişmeler Suriyeli sığınmacıların dönüş umudunu artırdı. Kurulacak güvenli bölge ile anavatanlarına dönmeyi bekliyorlar.
Suriyeli sığınmacılar. Yıllardır ülkelerinden uzaktalar. Çoğu yeni bir düzen kurdu. Çocuklar okula, büyükler iş hayatına atıldı ama akılları hep geride bıraktıkları vatanlarındaydı.
Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin öncülük ettiği güvenli bölge planı eve dönüş umutlarını filizlendirdi.
Türk halkına minnettarlığını bildiren sığınmacılar, kendi topraklarında daha mutlu olacaklarını düşünüyor.
Suriyelilerin gözü kulağı güvenli bölge konusunda yapılan çalışmalarda.
İmzalanan mutabakat gereği, geri dönüşlerini kolaylaştıracak adımların bir an önce atılmasını bekliyorlar.
Kaynak: TRT Haber