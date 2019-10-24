Suriyeli sığınmacılar. Yıllardır ülkelerinden uzaktalar. Çoğu yeni bir düzen kurdu. Çocuklar okula, büyükler iş hayatına atıldı ama akılları hep geride bıraktıkları vatanlarındaydı.

Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin öncülük ettiği güvenli bölge planı eve dönüş umutlarını filizlendirdi.

Türk halkına minnettarlığını bildiren sığınmacılar, kendi topraklarında daha mutlu olacaklarını düşünüyor.

Suriyelilerin gözü kulağı güvenli bölge konusunda yapılan çalışmalarda.

İmzalanan mutabakat gereği, geri dönüşlerini kolaylaştıracak adımların bir an önce atılmasını bekliyorlar.

Kaynak: TRT Haber