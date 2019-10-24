Soçi mutabakatı kapsamında PKK/YPG'lilerin çekilme süreci işliyor. Rusya, teröristlerin sınır yakınındaki alanlardan çekilmeye başladığını açıkladı. Peki terör örgütü gerçekten çekiliyor mu, yoksa taktik mi yapıyor?

10 kilometre derinlikteki ortak devriye alanı dışında kalan 20 kilometre içerideki sahada teröristler nasıl takip edilecek? Çekilme sonrası kontrol nasıl sağlanacak?

İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Mutabakattaki en önemli noktalardan bir tanesi de Ayn el-Arab. 150 saatlik sürecin başlamasıyla birlikte Rus askeri polisinin de bu noktada devriyesi başladı. Kremlin'den gelen açıklamaya göre ise PKK/YPG terör örgütünün de bölgeden çekilmesi başladı.

Çekilmeyi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin doğruladı. Rusya, devriye için ek destek gönderileceğini duyurdu.

Peki çekilme süreci nasıl işliyor?

Güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda, "Bu çekilmenin Kobani dedikleri Kamışlı haricindeki bölgelerden daha kolaylıkla olacağını, bu iki bölge için de tıpkı Rasulayn'da olduğu gibi konu farklı bir noktaya tebliğ olabilir diye oyalama sürecinde geçeceğini düşünüyorum. Uluslararası camiadan destek gelmeyeceği yönünde ikna olurlarsa, diğer bölgelerden de çekilme sürecinin tamamlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin çekilip çekilmediği devriye faaliyetleriyle denetlenecek. Havadan keşif ve gözetleme yapılacak.

Türk ve Rus askerleri 10 kilometre derinlikte ortak devriye faaliyeti gerçekleştirecek peki geriye kalan 20 kilometre alanda denetim ve kontrol nasıl sağlanacak?

Güvenlik uzmanı Alabarda, "10-33 kilometre arasında PKK/YPG'nin buradan tekrar çekildiği ve yapılaşma olmadığının tespiti ve doğrulaması bir mekanizma vasıtasıyla sağlanacak. Bu mekanizma Türkiye Cumhuriyeti Devletinin istihbarat ve silahlı kuvvetlerine ait unsurlarının olduğu ve güvenlik bürokrasisinin yoğun katılım sağlayacağı bir doğrulama mekanizması. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait bu keşif gözetleme, insansız hava araçları gibi unsurların mutlaka bu doğrulama mekanizmasının içine dahil edileceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

PKK/YPG'nin çekilmesinin ardından bölgede kontrol nasıl sağlanacak?

Bu noktada gözlem noktaları devreye girecek.

Alabarda, "Sınırın hemen 10 kilometre öbür tarafında güçlü varlığını bildiğimiz TSK var iken bu bölgeye üs bölgesi inşa etmenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Gözlem noktasının daha pratik sonuçları olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber