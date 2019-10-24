Türkiye Bilişim Derneği (TBD), bilişim alanındaki yabancı kelimelerin Türkçeye kazandırılması için çalışmalar yapıyor.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bu kapsamda dernek bünyesinde "Özenli Türkçe Çalışma Grubu" oluşturduklarını anlattı.

Aktepe, bu alanda ilk sözlüğün 1976'da yayımlandığını söyleyerek, "Bilişim alanında 50 bini aşkın kelimeyi Türkçeye kazandırdık. Şu anda siber güvenlik alanındaki yabancı kelimeleri Türkçeye dahil etmek için çalışmalar devam ediyor. Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik" dedi.

Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmalara başladılar

Devletteki genç yapıların bilişim alanında Türkiye'yi ileri taşıyacağını vurgulayan Aktepe, ülkedeki kurumlar arasında ortak çalışma konusunda koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti.

Aktepe, KOBİ'lerin bilişim alanındaki farkındalığını artırmak için onlara yönelik kongreler düzenlediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"KOBİ'lerin dijital dönüşüme bugün ihtiyacı olmayabilir ama bir yıl sonra buna ihtiyaç duyabilirler. KOBİ'ler küreselleşen dünyada rekabet edebilmek için dijital dönüşüme mutlaka dahil olmalı. KOBİ'leri bu alanda uyandırmak ve farkındalıklarını artırmak bizim temel görevimiz."

Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Aktepe, devlet kurumları, vatandaşlar, şirketler ve üniversitelerin dijitalleşme konusunda ne durumda olduğunu görmek için bu alanları incelemeye karar verdiklerini belirtti.

"Türkiye bilişim alanında gelişti"

Bu alanda dünya standartlarına uygun bir metodoloji çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayan Aktepe, şunları söyledi:

"Ar-Ge merkezlerinin kurulması, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklanması önemli, buna hepimiz sahip çıkmalıyız. Türkiye bilişim alanında gelişti. Özellikle bu alanda proje yazma kültürü oluştu. Ayrıca Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi'ni oluşturmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının desteğiyle çalıştay yaptık. Yapay Zeka Stratejisi nasıl gelişsin, ilerlesin ve nelere dikkat edilsin gibi konular tartışıldı. Çalıştayın somut rakamları bize gelecek. Onun üzerinde çalışıp bu yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına vereceğiz. Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi konusunda ne düşündüğümüz konusunda raporumuzu vermiş olacağız."

Aktepe, Türkiye'nin katma değerli ürünlerde ihracatını artırması gerektiğini de vurgulayarak, rekabette geri kalınmaması için yüksek katma değerli ürün üretme becerisinin artırılması gerektiğini, bu alanda ülkenin potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA