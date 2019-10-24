Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 20 Ekim tarihinde baÅŸlatÄ±lan operasyonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Van Aruh yaylasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k arazide 2 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi.

SÄ±ÄŸÄ±nakta yapÄ±lan aramalarda, 4 kalasÌ§nikof piyade tuÌˆfegÌ†i, bir M16 piyade tuÌˆfegÌ†i, bir dragunov keskin nisÌ§ancÄ± tuÌˆfegÌ†i, 18 anti tank roketatar muÌˆhimmatÄ±, 17 anti personel roketatar muÌˆhimmatÄ±, 47 roketatar muÌˆhimmatÄ± sevk fisÌ§egÌ†i, 6 savunma tipi el bombasÄ±, 4 taarruz tipi el bombasÄ±, 13 kalasÌ§nikof sÌ§arjoÌˆruÌˆ, 5 M16 sÌ§arjoÌˆruÌˆ, 4 dragunov sÌ§arjoÌˆruÌˆ, Ã§ok sayÄ±da fisÌ§ek, 5 elektrikli fuÌˆnye, bir Yaesu el telsizi, 25 oÌˆrguÌˆtsel kÄ±yafet, 3 bosÌ§ tuÌˆp ve cÌ§ok sayÄ±da yasÌ§am malzemesi bulundu.

DÃ¼zenlenen operasyonlarda tespit edilen malzemelerden delil niteligÌ†i tasÌ§Ä±yanlar muhafaza altÄ±na alÄ±nÄ±rken, digÌ†erleri imha edildi.

BÃ¶lgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA