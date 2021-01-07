Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) gözetimi altında gönüllü çiftçinin ürettiği "ölümsüzlük mantarı" (Ganoderma lucidum) çoğaltılarak pilot üretimi gerçekleştirildi.

Düzce Gölyaka ilçesi Sarıdere köyünde sözleşmeli bir çiftçiye ait olan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı.



Ganoderma lucidum yetiştiriciliği konusunda Selime Semra Erol tarafından gönüllü çiftçiye teknik bilgi ve uygulamalı eğitim verildi.

Mayıs 2020 tarihinde DÜ merkezi gen bankasına ait mantarın ilk ekimi gönüllü çiftçiyle yapıldı.

Üretim tamamen organik olarak gerçekleştirilerek, üretim sürecinin hiçbir aşamasında sentetik kimyasal madde kullanılmadı.

Ekim 2020 tarihinde ilk hasadı yapılan ürünler, DÜ ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında sözleşmeli firma olan ve üretimde üniversite ile proje ve çalışmaları bulunan AYMNET firması tarafından yüksek fiyata satın alındı.

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı İlhan Sağlam, "Ülkemizde pazarladığımız fonksiyonel gıda ürünlerinin tamamında Düzce'de üretilen mantarları kullanacağız. Ganoderma lucidum hammadde temininde dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz” dedi.

Üretici tarafından ikinci hasat ürünleri Mersin'de faaliyet yürüten bir firmaya, 3. hasat ürünleri ise İzmir'deki bir firmaya satıldı. Ürünlerinin tamamını satan çiftçi, talebi karşılamakta güçlük çektiğini kaydetti.