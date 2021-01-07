Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı vefat eden kemençe virtüözü İhsan Özgen için Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığında tören düzenlendi.

Özgen'in naaşı, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Ailesi, sevenleri ve camiamızın başı sağ olsun"

İhsan Özgen'in büyük bir duayen olduğunu ifade eden İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi, "İhsan Özgen hoca büyük bir duayen, ekoldü. Konservatuvarımızda nice sanatçılar, öğrenciler yetiştirdi. Ülkemizin kültür sanat iklimine klasik kemençesiyle tamburuyla kalemiyle özgün üslubuyla büyük katkılar sundu. İTÜ TMDK ailesi olarak yüzyılımıza hafızalarda silinmeyecek derin izler, sesler bırakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesi, sevenleri ve camiamızın başı sağ olsun" dedi.

İhsan Özgen

Şanlıurfa'da 1942'de dünyaya gelen İhsan Özgen, ilk ve orta öğrenimini Kilis ve Ankara'da tamamladı. Müzik ve resme erken yaşlarda başlayan sanatçı, İstanbul Üniversi­tesi İktisat Fakültesinde eğitim aldı.

Özgen, üniversite yıllarında müziğe ağırlık vererek, mezuniyetinin ardından TRT İstanbul Radyosu'nda 1967'de profesyonel müzisyen olarak çalışmalarına başladı.

Yurt için­de ve yurt dışında konserlerin yanı sıra seminerlere ve müzik festivallerine de katılan Özgen, aralarında "Masterworks of Itri & Meragi", "Remembrances of Ottoman Composers" ve "Anatolia"nın bulunduğu birçok albüme imza attı.

Müzik yaşamı boyunca resim çalışmalarını da sür­düren sanatçı, konserler için gittiği Paris, Amsterdam, Boston, New York, Floransa, Berlin, Stockholm gibi şehirlerde sanat tarihi ve sanatçılar hakkında da araştırmalar yaptı.

Usta sanatçı müzik tarihine geçen çalışmalarının yanı sıra vefatına kadar hat, ebru, minyatür ve Türk süsleme sanatlarından etkilerle resim yapmaya devam ediyordu.