Kentte 2016 yılında faaliyete giren Çorum Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, il genelindeki 215 sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını bertaraf ederek çeşitli hastalıkların yayılmasının önüne geçiyor.

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Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisansına sahip özel donanımlı araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere il genelindeki sağlık kuruluşların tıbbi atıklarını belli aralıklarla toplayıp, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getiriyor.

Girişte radyoaktif madde kontrolünden geçirilen tıbbi atıklar, bir süre soğuk odada bekletildikten sonra sterilizasyon cihazında yüksek ısı ve basınca tabi tutuluyor.

Yaklaşık yarım saat süren işlemin ardından steril hale gelen atıklar, düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor.

